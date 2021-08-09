Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, esnaflarla buluştu

Malatya ve Yeşilyurt'un dört bir tarafında incelemelerde bulunarak yapılan yatırımlar hakkında esnafları ve vatandaşları bilgilendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlerde esnaflara ‘hayırlı işler, bol kazançlar' temennisinde bulunup, istek ve beklentilerini dinledi.

Esnafların büyük ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Tüfenkci ile Belediye Başkanı Çınar, sıcak hava nedeniyle sosyal yaşam alanlarında zamanını geçiren vatandaşlarla sohbet edip, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt'un ekonomik hayatının daha hareketli olabilmesi için esnaflara her türlü desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ve AK Parti il ve ilçe teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlikte Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerimizde esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret edip, beklentilerini ve isteklerini dinledik. Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri ve verimli tarım arazileriyle kentimizin ekonomik hayatına önemli katkılar sunan Yeşilyurt'umuzun ekonomik potansiyelini daha güçlü hale getirmek için esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamda iş yapmalarına ciddi destekler sağlıyoruz. Yeşilyurt'umuz hızla gelişip büyürken, yakaladığımız bu büyüme oranlarında esnaflarımızın büyük desteği vardır. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip ilçemizi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha ileri bir seviyeye taşımak için bu tür ziyaretlerden çıkardığımız sonuçları hizmetlerimize yansıtarak, yatırımlarımızın daha kalıcı ve güçlü olmasını sağlıyoruz. İlçemizin değişim sürecinde desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatımızla her zaman uyumlu ve koordineli çalışıyoruz. Bizler birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, kentimize ve ilçemize daha güzel yatırımların gelmesi için çabalıyoruz. Bugüne kadar da bu güzel birliktelik neticesinde önemli yatırımların gelmesini sağladık, bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü hemşerilerimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Kentimizin ekonomik hayatı inşallah daha fazla kalkınıp, büyüyecektir. Bizleri güler yüzle ve samimiyetle ağırlayan tüm esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci de ziyaret sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu. Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlere AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile mahalle muhtarları da eşlik etti.