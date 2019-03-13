Milletvekili Tüfenkci, Kale ilçesini ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Allah nasip ederse önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde de 15 Temmuz'dan sonra karşı karşıya kaldığımız ekonomik saldırıları, ekonomik terörü de hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle inşallah kısa zamanda atlattığımızda Türkiye şaha kalkacak" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Kale İlçesi'nde sürdürdü.

Tüfenkci, AK Parti Kale Belediye Başkan Adayı Murat Koca ile birlikte ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Tüfenkci daha sonra Koca ile birlikte Kaleköy, Tepebaşı, Mahmut Dursun, Dedeköy, Bağlıca ve Salkımlı Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tüfenkci, AK Parti Kale İlçe Teşkilatı ile Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i de ziyaret etti.

Tüfenkci, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız 'hakim değil hizmetkar belediye başkanı olacaksınız' dedi. 31 Mart seçimleri kapsamında gittiğimiz her yerde cumhurbaşkanımızda, bizlerde 'gönül belediyeciliğini' öne çıkartarak samimiyle, tevazuuyla, gayretle insanlarımıza hizmet etme noktasında çalışmayı tavsiye ediyoruz. Esasında adaylarımızı da bu kriterlere göre seçmiş olduk" dedi.

İşin ehil insanlara teslim edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşi ehil insanlara teslim ederseniz, hizmetler bereketlenerek ve katlanarak gelir. Kale'de adayımız genç ve mimar bir arkadaşımız. Bu işi biliyor. Büyükşehirde Selahattin Gürkan kardeşimiz, 15 yıllık Battalgazi'deki tecrübesiyle hizmet kalitesiyle kendisini ispatladı. Bu arkadaşlarımız uyum içerisinde, birbirlerine sırt vererek, belediyecilik noktasındaki sorunları el birliğiyle rahatlıkla çözebilirler. Bizlerde milletvekilleri olarak gereken her türlü desteği verdik, vermeye de devam ederiz. El birliğiyle Kale'yi kalkındırırız, Kale kalkındığında da esasında Malatya kalkınır."

Milletvekili Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde önemli hizmetler yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini kaydederek, "Yolu da, köprüleri de yaparız, gönülleri de birleştirmemiz lazım. Ayrımcılığa girmeden, kimseyi ötekileştirmeden, her bir kardeşimizi Kale ve Malatya paydası altında birleştirerek, burayı farklı bir hale getirmeliyiz. Kale'yi büyütmemiz lazım. Hem nüfusunu artırmamız lazım" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra meydanlarda kurulduğunu ifade eden Tüfenkci, "Cumhur İttifakı'yla beraber esasında Türkiye'nin beka meselesi olduğunu ve bu seçimlerin ülkenin geleceğiyle çok yakından ilgisinin olduğunu ifade ediyoruz. Seçimlere girerken de gayet şeffaf bir şekilde 'Bizim ortağımız, birlikte ittifak oluşturduğumuz MHP' diyoruz. Birde karşıya bakın; adamlar ortaklarını bile söylemekten çekiniyorlar. Kimin kiminle, kimin nerede ve nasıl ittifaklar yaptığı hep kapalı kapılar arkasında. Kimi zaman bir şehirde açıkça söylüyorlar, bir şehirde gizleyerek söylüyorlar. Tabloya baktığımızda büyük resimde bir şeyde birleşiyorlar. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yılda nereden nereye geldiğini sizler ve bizler yaşayarak gördük. Allah nasip ederse önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde de 15 Temmuz'dan sonra karşı karşıya kaldığımız ekonomik saldırıları, ekonomik terörü de hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle inşallah kısa zamanda atlattığımızda Türkiye şaha kalkacak" dedi.

Milletvekili Tüfenkci'nin ziyaretleri esnasında bir teyze, "Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Tayyip Erdoğan'a çok selamımı söyle. O benim kardeşimdir, evladımdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin, çok selamımı söyle" diye konuştu.