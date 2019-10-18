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Milletvekili Tüfenkci MGC'yi ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya uçak seferlerinin rahatsız etmeye başladığını belirterek “Kış tarifesinde Malatya’nın şikayetlerinin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya uçak seferlerinin rahatsız etmeye başladığını belirterek “Kış tarifesinde Malatya'nın şikayetlerinin giderilmesini bekliyoruz” dedi.


Milletvekili Bülent Tüfenkci, Gazeteci Haydar Karaduman vefatı nedeniyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet yönetimi tarafından karşılanan Tüfenkci, Gazeteci Haydar Karaduman'ın kentin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, ailesine ve basın camiasına baş sağlığı diledi. Ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Vahap Güner “Sayın bakanımız her zaman cemiyetimizin yanında olmuştur. Rahmetli olan Başkanımızın hayali olan Basın Merkezi projemizi yakından takip ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Güner'in kentteki uçak seferleri ile ilgili sorunu hatırlatarak, girişimde bulunulması yönündeki talebi üzerine ise Tüfenkci, "Uçak seferleri gerçekten rahatsız etmeye başladı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü ile yaptığımız görüşme de kış tarifesine geçildiğinde bu sıkıntıların giderileceğini söylediler. Seferlerin saatleri ve zamanı Malatya'ya uymuyor, bu durum mutlaka düzeltilmelidir” diye konuştu. Tüfenkçi, kış tarifesine geçildiğinde sefer sayılarının artırılmasını ve saatlerin uygun hale getirilmesini beklediklerini kaydetti.


Malatya Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı ve istimlak sorunlarını çözmeye çalıştıklarını da aktaran Tüfenkci “Organize Sanayi bölgesinde 300 yatırımcı arsa bekliyor. Bunu süratle çözmeye çalışıyoruz. Yatırım yapılmasını sağlamak için Organizenin sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Yeni yatırımlarla istihdamda artacak” diye konuştu.

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