Milletvekili Tüfenkci: “Millete hizmetimiz 2020 yılında da ilk günkü aşkla devam edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılan eski Bakan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “17 yıldır millete hizmet noktasındaki gayretimiz 2020 yılında da kararlılıkla ve ilk günkü aşkla devam edecek” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 yılı değerlendirme toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kabinenin ilk icraatlarının değerlendirildiğini söyledi. Bunun çok önemli olduğunu belirten Tüfenkci, “Baktığınızda eğitimde, sağlıkta, ekonomide çok önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz. Ekonomide ihracatın artmış olması, yine ihracat rakamlarına baktığımız da 180 milyar TL'nin üzerine çıkılması, cari açığın azalması, Türkiye'nin ihracatı arttıran dünyada 50 ülke arasında 7'inci sırada olması, mutlak değerlerde 5'inci sırada olması bu önemli bir kazanım” dedi.

Ulaşımda da hedeflerin tuttuğunu belirten Tüfenkci, “Otoyolların yapılması, İzmir-İstanbul otoyolunun yapılması yine Kanal İstanbul'un bu dönem içinde yapılmasının planlaması oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Genel anlamı ile ekonomik değerlendirmelerin özellikle yılsonu hedeflerinin tutturulması bakımından çok önem arz ettiğini görüyoruz. Yine faizlerin düşürülmesi, faize ranta dayanan bir ekonomi değil, üretime dayanan bir ekonomi modelinin öncelenmesi ve buna yönelik özellikle sanayide ki teşvikler ve 2020'ye olumlu bakmamız açısından yine önem arz etmektedir. Organize Sanayilerin desteklenmesi, Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi yerli otomotivin bu anlamıyla hedefe konulması ve planlanan şekilde devam etmesi 2022'de üretime seri üretime geçmesi, milli savunma sanayinde yüzde 70'lere yakın bir yerlilik oranının yakalanması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısı olarak gösterilebilir. Yine 2023 hedeflerinde de kendi uzay sanayisi oluşturabilme noktasındaki çalışmalara hız verilmesi, yeni uyduların gökyüzüne gönderilmesi gibi gerçekten Türkiye'de göğsümüzü kabartacak önemli işlere imza atılıyor”

Milletvekili Tüfenkci, Malatya'daki Kuzey Çevreyolu'nun yapılmayacağı yönündeki muhalefetin eleştirilerine de tepki göstererek, “İhalesi yapıldı, kamulaştırması, toplulaştırması. 13 kilometresinde çok ciddi bir çalışma yapıldı. İnşallah bu yıl 20 kilometreyi tamamlayıp Sivas yoluna kadarki kısmı ulaşıma açacağız. Belki bir 6 ay veya 1 sene gibi gecikme yaşanabilir. 54 kilometrelik bir çevre yolunda çok uzun gecikme de sayılmaz bu” dedi.