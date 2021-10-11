Milletvekili Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda sulama suyu projeleri başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin de katıldığı toplantıda Battalgazi ilçesinin sulama suyu başta olmak üzere deprem konutları, doğu kolektörü bağlantı sorunları, asfalt, yol alt yapı ve çevre düzenlemeleri gibi konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi bölgesinin Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan, şuanda devam eden gölet ve baraj projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Hali hazırda Yaygın, Yenice, Beypınar ve Şilan projelerinin sürdüğünü belirten Alan, “Özellikle Şilan Deresinde akan suyun yapılan tahlilleri ile şehrin içme suyuna alternatif olacağını belirterek “Alternatif kaynak suyu olarak buranın değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bütün projelerin tek sulama birliği altında bölgeye hizmet vermesi talebini iletiyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra söz alan Milletvekili Bülent Tüfenkci, ise Battalgazi ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak olan gölet projelerinde 2'isinin proje aşamasında olduğunu ve yapım ihalesinin yapıldığını söyledi. İki projenin ise Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığında olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini belirterek, projelerin hayata geçirilmesi adına çalışmaların hızlıca devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin istikbalinin çok önemli olduğunu ve bu konuda muhtarlara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Tüfenkci, “Bizim sizden tek ricamız birlik ve beraberliğimizi bozmadan Cumhuriyetimizin 100'cü yılına güçlü bir Türkiye olarak girmemiz. Sizlerin de bu meseleleri herkese anlatmanız. Gerçekten Türkiye'nin istikbali çok önemli. Bu geleceğimizin için önemli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin de tüm mahallelere hizmet götürme adına canla başla çalıştığını kaydeden Tüfenkci, “Başkanımız Selahattin Gürkan ile birçok yerden kentimize kaynaklar aktarma adına çalışıyoruz. Biz bu milleti, Malatyalıları çok seviyoruz. Hep beraber daha güzel bir Malatya ve Türkiye için çalışacağız” diye konuştu.