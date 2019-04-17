Milletvekili Tüfenkci, Özal'ı ve Fendoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya Eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tüfenkci, mesajında Turgut Özal'ın Malatya'nın içinden çıkmış, milletin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olduğunu ifade ederek “Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasındaki katkılarıyla, değerli hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, demokrasinin gelişmesinde önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Milletin adamı ve hür teşebbüsün öncüsü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı özlemle andıklarını belirten Tüfenkci, vefatının 25. yıl dönümünde Özal'ı rahmet ile andıklarını söyledi.

Yine bugün ölümünün 41. Yılı olan Malatya'nın eski belediye başkanı Hamit Fendoğlu'yu da andıklarını belirten Tüfenkci, “Yakın tarihimizde Malatya'mızın yetiştirdiği önemli siyaset ve dava adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu'dur. Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 17 Nisan 1978 tarihinde gelini ve iki torunu ile birlikte faili meçhul bir suikastle şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamid Fendoğlu, anti demokratik zihniyetin baskıları karşısında gözü kara cesareti ve vakarıyla, daima minnetle anılacaktır. Kendisini Malatya'ya ve milletine adamış Hamit Fendoğlu bir değerdir. Yaşamış olduğu süreç içerisinde şehrine ve ülkesine hizmet eden Hamit Fendoğlu'nun mirası bugün de kalbimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, mesajını “8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı ve Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu vefatlarının yıldönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli ailelerine, Malatyalı hemşehrilerime ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.