Milletvekili Tüfenkci, tekstil sektörünün sorunlarını dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ekonomide istikrarın önemine değinerek “31 Mart'ta istikrar kazanırsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu bir yapı ortaya çıkar. Ve ben inanıyorum ki 4 yıl içerisinde Türkiye'nin önü çok daha açık, yarınlar dünden daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da tekstil sektörü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bülent Tüfenkci, Malatya'nın kalkınması gelişmesi ve istihdam sağlaması noktasında tekstil atölyelerinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Malatya'nın cazibe merkezleri programları içerisine alınması, 6. Bölge teşviklerinden faydalanması noktasında ciddi gayretler sarf ettiklerini aktaran Tüfenkci, "Netice itibariyle de Malatya'yı da 21 ilin içerisine alarak 6. Bölge teşviklerinden faydalanan iller arasında oldu" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi Malatya'ya davet ettiklerini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle tekel depolarının kiralanma sürecini tekstilci arkadaşlara tahsisini ondan sonra ki süreçleri çok yakinen biliyorum. 2-3 kere bizzat devreye girerek bunları ertelettik ama bu sürdürülebilir değil. Bizim sizleri sürekli bu korkudan kurtaracak bir program uygulamamız bir girişimde bulunmamız lazım. Bunun en etkili yolu, organize sanayi içerisinde bir yer bularak küçük atölyeler şeklinde tekstil kümelemeleri oluşturmak. Bu şekilde hem haksız rekabetten kurtulması hem de uzun sürede işlerini büyütebilecekleri bir alan oluşturma noktasında kooperatifleşerek bu alanın oluşması noktasında bir yol haritası belirledik. Ticaret odası başkanımız göreve geldikten sonra ilk iş olarak bu noktada eğildi. Bir yer tahsis etmesi noktasında şimdi onun için kalkınma ajansımız bir proje yapıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermiş, takip edeceğiz ve 2019 yılı içerisinde bu paranın aktarılmasıyla beraber bu projenin de hızlanacağına inanıyorum. Sağlıklı şartlarda iş yapabileceğimiz, işinizi büyüteceği alanları oluşturmamız lazım. Ticaret ve Sanayi Başkanımızın, arkadaşlarımla istişareli şekilde götürmesi bizlerinde süreç içeresinde vereceğimiz katkılarla biz bunun gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Tüfenkci, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini de belirterek 15 Temmuz'dan sonra yurt içinden ve yurt dışından kaynaklı birçok ekonomik saldırıların da gerçekleştiğini dile getirdi. Halkın desteği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiklerini de kaydeden Tüfenkci, “Özellikle Türkiye'nin bekası noktasında her zamankinden daha güçlü bir hale geldik. Ama özellikle 24 Haziran seçimi ve fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra bu saldırılar deyim yerindeyse tavan yaptı. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle bu iyi bir şekilde çıktık sayılır ekonomi tam rayına oturmasa da yavaş yavaş rayına oturuyor, dengeleniyor. Bu noktada kurlarda ki istikrar faizlerinin de düşmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığımızda 2019 yılı içerisinde bizim için sevindirici olan desteklerin devam etmesidir. Gerek SSK desteklerin, gerek işverene yapılan 100 ve 150 liralık yardımlar. Bu dönem içerisinde her yeni işçi alımında devletimizin SSK ve diğer primlerinin üslenmesi, istihdamı arttırması da önemli adımlarından biridir” diye konuştu.

Tüfenkci, ekonomide istikrarın önemli olduğunu da belirterek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde istikrarın kazanması ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir yapının ortaya çıkacağını ve önümüzdeki 4 yıl içerisinde ise Türkiye'nin önünün çok daha açık ve yarınların dünden daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Tekstil sektörünün sorunlarının konuşulduğu toplantıya Yeşlilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.