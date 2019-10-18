Milletvekili Tüfenkci: "Türkiye bir kez daha gücünü ortaya koydu"

Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Barış Pınarı Harekatı 'Sahada ne kadar güçlü olursan masada o kadar güçlü olursun' tezini bir kez daha ortaya çıkarmıştır” dedi.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Tüfenkci, Türkiye'nin bir kez daha gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi Türkiye kendi güvenliğini sağlama adına Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiriyordu. Özellikle Fırat'ın doğusunda ülkemize yönelik PYD-PKK tehlikesini ortadan kaldırmak adına giriştiğimiz hareket, 'sahada ne kadar güçlü olursan masada o kadar güçlü olursun' tezini bir kez daha ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan dik duruş ve sahadaki başarı masada da bir başarıyı getirdi. Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktu. Oradaki terör unsurlarının yok edilmesi noktasında gayret ediyorduk. 5 günlük müsaadede taleplerimiz karşılanırsa ülke olarak bizler de sahada istediğimizi almış olacağız. Kimileri yanlış çarpıtsa da amacımız Türkiye'nin sınırlarını güvenlik altına almak. Başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorduk. Orada terör unsurlarının olması gerekiyor. Çünkü oradan atılan bir hava topu direk bizim sivillerimize, çocuklarımıza isabet ediyordu. Netice itibariyle inşallah belirlenen mutabakat çerçevesinde gereken yapılır Türkiye yolunu devam eder” ifadelerini kullandı.

"Coğrafi işareti yeteri kadar değerlendiremiyoruz"

Malatya için kayısıda lisanslı deponun önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Biz hep söylüyorduk, Türkiye'de lisanslı deponun yaygınlaşması için atmış olduğumuz adımlarlar lisanslı deponun neredeyse 4 katı arttığını da biliyoruz. Malatya'da 2 yıl öncesinde hem finansmanı hem de fizibilitesi yapılmasına rağmen gerekli adımlar atılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde hem sözleşmesi hem teslimi hem de inşaatı başladı. Gerçekten hızlı bir şekilde inşaatı ilerliyor. 2 yıl önce belirlenen 18 milyonun yetmediği görülünce ek finansman ihtiyacı oldu. Bunu bir şekilde halledip lisanslı deponun Malatya için önemini yaşayarak görmemiz lazım. Tabi kayısının sorunu sadece lisanslı depo yapmakla bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu işin 5'te 1'i veya 10'da 1'i, ibir parçası. Bunu bir bütüncül açısından ihracat ayağından tutun da birlik oluşturma noktasındaki çalışmalara kadar hepsinin neticelenmesi lazım. Türkiye'nin coğrafi işaret noktasında kayısı Avrupa Coğrafi İşaretli ürünlerde sadece 3 üründen biri. Fakat biz bu coğrafi işareti yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bu noktada atacağımız çok adımlar var. Bu adımları geciktirdiğimizi görüyorum. Bunu hızlandırmamız, bu noktada yerelin birleşerek, bizlerin de desteğiyle bu noktada gayret göstermek lazım" ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kuru kayısıda lisanslı depoculuk yapılması kapsamındaki çalışmalardan dolayı Tüfenkci'ye teşekkür ederek, "Özellikle temsil ettiğimiz bütün meslek gruplarının sorun ve sıkıntılarını kendisine arz ediyoruz. Zaten ara ara her sıkıntıda ve bürokraside aşmamız gereken problemlerle ilgili kendisiyle sürekli istişare halindeyiz. Ben bu yönde üreticinin ve çiftçilerin sıkıntılarının çözmede tüccar ve ihracatçıların sorun ve sıkıntılarının çözmede göstermiş olduğu ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özcan sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sezonda üreticilerimizin kullanabileceği üreticilerimizin vermiş olduğu bütün imkanlardan da faydalanabileceği bir aktör olarak beni artık bundan sonra da kuru kayısıda çok önemli bir aktör olarak hizmet verecek. Bu konuda inşallah önümüzdeki dönemlerde üreticimiz daha mutlu olduğu ürününün daha kıymetli olduğu bir dönem yaşanacak."

Hedefin 110 bin ton ihracat rakamına ulaşmak olduğunu vurgulayan Özcan, “Geçtiğimiz ay yaklaşık 11 bin 350 ton ihracat gerçekleştirdik. Biraz Ağustos ayı zayıf geçti. O da biliyorsunuz kuru meyvede bizim müdahillerimiz ve süre ile ilgili sıkıntılarımız olduğu için Ağustos ayı biraz zayıf geçti ama bundan sonra inşallah hedeflemiş olduğumuz 110 bin ton ihracat rakamına ulaşırız. Ama burada yine sizin ara yardımınıza ve desteğinize ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tüfenkci ve Özcan, inşaatı devam eden kuru kayısı lisanslı depo alanında incelemede bulundu.