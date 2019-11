Milletvekili Tüfenkci'den, ana muhalefete "dedikodu" eleştirisi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye'de her şeyi dönüştürdükleri ancak bir tek ana muhalefeti dönüştüremediklerini belirterek, "Ana muhalefet her zaman olduğu gibi, yine dedikodular üzerinden siyaset yapıyor" dedi.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde Kültür Evinin temel atma törenine katılan AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kültür evinin yapımında emek verenlere teşekkür ederek, “Doğduğu yerleri unutmayan kadirşinas bir hemşeri grubuyla beraber olmak gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Sizler ve bu topraklar, her zaman duruşunuzla inancınızla ülkeye bağlığınızla bizleri gururlandırdı ve gururlandırmaya da devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Bakımlı Kültür Evi'nin bölgeye önemli bir değer katacağını da dile getiren Tüfenkci, “Para biriktirerek tarihe miras bırakılmıyor. Tarihe miras bırakmak istiyorsak eser bırakmak lazım. Bugün arkadaşlarımız Bakımlı Köyünde eser bırakıyorlar. Her birinden Allah razı olsun.” dedi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda dönüştürdüklerini ifade eden Tüfenkci, tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Tüfenkci, “Ama bir şeyi dönüştüremedik. Ana muhalefet her zaman olduğu gibi, yine dedikodular üzerinden siyaset yapıyor, algılar üzerinden siyaset yapıyor. Çünkü gerçekleştirdikleri bir şey yok. Birileri ortaya bir yalan atıyor. Kendi muhalefetlerini önleme adına, Cumhurbaşkanımız falanla görüştü filanla görüştü. Ama baktığınız zaman ne görüştükleri ne görüştüğünü iddia ettikleri doğru oluyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Eğer samimi isen ben cumhurbaşkanlığından ispatlarsan fedakarlık yapmaya istifa etmeye hazırım. Eğer sen de buna inanıyorsan ve gerçek diyorsan, sende Genel Başkanlığından istifa et' diyor. Muhalefet liderinin maalesef ne yüzü kızarıyor ne de özür diliyor” diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Pütürgelilerin aralarındaki dayanışmayı ve birliği gördüklerini belirerek, “Bu bizleri mutlu etti. Ama bugün bir şey daha mutlu etti. Malatya ile irtibatınızı koparmamışsınız, hemşehrilerimizle irtibatınızı koparmamışsınız. Hele gençlerin memleketleri ile hemşehrileri ile irtibatlarını koparmaması beni mutlu etti. Bu tesisin özellikle Bakımlı'ya, Pütürge'ye ve bizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kültür evinin temeli dualarla birlikte atıldı.

Törene, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AK Parti Pütürge ilçe yöneticileri, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.