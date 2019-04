Milletvekili Tüfenkci'den Darende Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 31 Mart yerel seçimleri sonyasında Darende Belediye Başkanlığına seçilen İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Özkan ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen Milletvekili Tüfenkci, “İsa başkanıma biz güveniyoruz geçmiş dönemde de belediye başkanlığında Darende ilçemize güzel hizmetleri oldu. İnşaallah bundan sonraki süreçte de birlikte biz de belediyelerimizin yanında ve destek olarak güzel hizmetlere imza atacağız, İsa başkanımızın şahsında hizmete talip olan tüm ekibine başarılar diliyorum, Darendemiz için hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise ziyaretlerinden dolayı Tüfenkci'de teşekkür ederek, "Her zaman her süreçte Darendemizin hizmetinde bizlerin yanında olmuştur. Bundan sonraki süreçte de inşallah destekleriyle güzel ilçemiz Darende'ye en güzel hizmetleri süratli bir şekilde yapacağız. Şahsım ve ekibim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum, bizlere her zaman destek oldular" diye konuştu.