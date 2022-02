Milletvekili Tüfenkci'den enflasyon açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Bugün dünyada yaşanan enerji fiyatları yüksekliği ve küresel enflasyonun sadece Türkiye'ye yazılması son derece gülünç bir durum. Bunu iddia edenler aslında dünyayı bizlerden çok daha iyi takip ediyorlar. Amerika'da enflasyonun ne durumda, İngiltere'de ne durumda olduğunu çok iyi biliyorlar. Petrol fiyatlarının 40 dolardan 88 dolarlara nasıl geldiğini onlar sizden bizden çok daha iyi takip ediyorlar" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti. Türkiye'nin 20 yılda her alanda en az dört kat büyüdüğünü ifade eden Tüfenkci, "İktidara geldiğimizden bu yana her kesimin sorunu ile ilgilendik. Etnik kimlik sorunlarıyla da ilgilendik, mezhep sorunlarıyla da ilgilendik. Biz her yıl yaklaşık bir 1 milyona yakın insanımıza iş bulduk, aş bulduk. Türkiye'yi her yıl yüzde 5'in üzerinde büyütmek adına da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İki-üç yıl önce soğan patatesi bahane ederek Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenler bugün farklı şeyleri bahane ederek Türkiye'yi yine kaosa ve huzursuzluğa sürüklemek istiyorlar" diyen Tüfenkci, "Onlar Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye, AK Parti'siz bir Türkiye istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce İsrail'de 'One minute' dediği için o günden bu yana ona düşmanlık besliyorlar. Dünyadaki hakim güçler Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan üzerinden hesaplar yapıyorlar. Kalk denildiğinde kalkan otur denildiğinde oturan bir Türkiye olsun istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye Orta Doğu‘yla, gönül coğrafyasıyla irtibatını kessin. Bütün bunların arkasındaki güçleri elbette ki biliyoruz ama bu güçlere karşı milletimizin feraseti ve bu noktadaki gayreti de bizim en büyük gücümüz. Bu partiye ve bu hükümetlere hep millet istikamet verdi. Bundan sonra da böyle olacak. Bugün dünyada yaşanan enerji fiyatları yüksekliğini ve küresel enflasyonu sadece Türkiye'ye yazmaları son derece gülünç bir durum. Bunu iddia edenler aslında dünyayı bizlerden çok daha iyi takip ediyorlar. Amerika'da enflasyon ne durumda, İngiltere'de ne durumda olduğunu çok iyi biliyorlar. Buğday fiyatlarının dünyada nereye geldiğini, petrol fiyatlarının 40 dolardan 88 dolarlara nasıl geldiğini onlar sizden bizden çok daha iyi takip ediyorlar. Bunu bir istismar aracı, bir algı aracı olarak kullanmaktan da çekinmiyorlar. Biz milletimizin sıkıntılarını biliyoruz. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. Attıkları ve atacakları adımlar milletimizi çok daha rahatlatacak. İnşallah 2023 seçimlerine tek rakamlı enflasyonla gireceğiz. Kur korumalı sistemle biz dövizde gerekli stabilizeyi sağlamış olduk. İlerleyen günlerde yansımalarını da göreceğiz. Gıdada ki KDV'nin düşmesi, enerjide atılacak adımlar, doğalgazda ve elektrikteki iyileştirmelerle beraber milletimizin rahatladığını da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin bir çözüm partisi olduğunu dile getiren Tüfenkci, ''Biz asla ve asla insanların sıkıntılarına duyarsız kalmıyoruz. AK Parti kurulduğundan bu yana sorun çıkaran değil sorun çözen parti olmuştur. Biz Malatya'yı ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Malatya'da kuzey çevre yolumuz yapılıyor inşallah süresi içerisinde bitireceğiz. Battalgazi Devlet Hastanemizi bitirdik. İnşallah ilk çeyrekte hizmete girdiğinde bu bölgemiz bir devlet hastanesine kavuşacak. Malatya sağlıkta Türkiye'nin ilk 10 ili içerisinde. Neredeyse bütün ilçelerimizde entegre devlet hastanelerimiz var. Toplum sağlığı merkezlerimizin sayılarını neredeyse üçe-dörde katladık. Hayvancılık OSB'yi inşallah bu sene bitireceğiz. Yine seracılık OSB'yi inşallah bu sene bitireceğiz. Baktığımız zaman bunlar ciddi anlamda istihdam ve üretim demektir. Yine bunun yanında gençlere yönelik yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik merkezleri yapıldı. Kadınlara yönelik kurslar, eğitim merkezleri yapıldı. Kadınlar üretimde olsun diye kooperatifler kuruldu. Bizim işimiz hizmet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.