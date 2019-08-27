İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Tüfenkci'den SAVDES-SEN'e ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Şubesini ziyaret etti.


Milletvekili Tüfenkci, ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli devlet memurlarının sorunlarını dinlerken burada konuşan SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa, TBMM Komisyonlarında bulunan 18 maddelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun değişiklik teklifini içeren dosyayı sundu.


Milletvekili Tüfenkci ise bu konuda gerekenin yapılacağını ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini söyledi. Başkan Arslanboğa ise, “Sendikamızı ziyarete gelen sayın milletvekilimize sendikamıza ve üyelerimize vermiş olduğu değerden ötürü teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verilmiş olması Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan devlet memur açısından memnuniyetle karşılandı" dedi.


Ziyaretin sonunda ise Arslanboğa tarafından milletvekili Tüfenkci'ye plaket takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.