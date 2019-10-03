Milletvekili Zülfü Ağar'dan Başkan Güder'e ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “ İnşallah kısa bir dost ziyareti yaparak buradan da Elazığ'a döneceğiz. Ben bu sıcak karşılama için kendilerine, meclis üyelerine ve diğer belediye çalışanları arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya'da Battalgazi'de yaşayan hemşehrilerime de saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise,”Elazığ bizim ikinci memleketimiz. 1 yılı Fen Edebiyat, 5 yılı Veterinerlik olmak üzere, 6 yıl Elazığ'da kaldım. Elazığ'ı gerçekten sevdik şirin bir ilimiz. Her ne kadar Elazığ Malatya çekişmesi bazı kişiler tarafından gündeme alınmış olsa da Elazığ ve Malatya'nın kardeşliği söz konusu. Çünkü Elazığ'ın birçoğu Malatya'mız da, Malatya'mızın da birçoğu Elazığ'da ikamet etmekte. O yönüyle Malatya-Elazığ kardeş diyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 1 Nisan'da göreve geldikten sonra şuan ki Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan'ın yapmış olduğu hizmetleri tamamlamak ve üzerine yeni hizmetler ilave etmek için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi'mizde yüzde 70.46 oranında oy aldık. İlçeler içerisinde birinci olmuş olduk. 300-350 bin nüfuslu ilçeler arasında Türkiye birincisi olduk” hatırlatması yapan Güder, “ Bizde ekibimizle beraber vatandaşımıza layık olma adına sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmetkar olma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yapılan hizmetlerin üzerine daha fazlasını ilave ederek bu görev süremizi tamamlamak istiyoruz. Gerek Malatya Milletvekillerimiz olsun, gerek sizlerin ve hükümetimizin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı.