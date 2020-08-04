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Milletvekilleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, 5.

2 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Malatya'nın Pütürge ilçesinde incelemelerde bulundu.



İlçeye bağlı Taşmış Mahallesi'nde hasar gören evleri yerinde inceleyen milletvekilleri Kahtalı ve Çakır, kış gelmeden vatandaşlar için kalıcı konutların biran önce teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Milletvekili Hakan Kahtalı, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı Pütürge ilçesinde 2 bine yakın binanın hasar aldığını da hatırlatarak, “Bugünkü depremde de yine bazı evlerimizde hasarlar oluştu. İnşallah yetkili arkadaşlarımız burayı en kısa sürede ziyaret edip hasar tespitlerini tamamlayacaklar. Vatandaşlarım mağduriyetlerini biran önce giderilmesi için girişimlerimiz hızlı bir şekilde sürecek” dedi.



Milletvekili Ahmet Çakır'da Pütürgelilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Bu depremle birlikte daha önce hafif hasarlı, orta hasarlı olan evlerde hasarlar arttı. Tespitlerin hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşların mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile buradaki mağdur vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşması için da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

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