Milletvekilleri, lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu

Organize Sanayi Bölgesi ilave alanında yapımı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu.

2017 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) iştiraki LİDAŞ şirketi tarafından finansmanı sağlanan ve Malatya Ticaret Borsası'nın kontrolünde ihalesi gerçekleştirilen Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1.Organize Sanayi Bölgesi ilave alanında yapımı devam ve 2020 Mart ayında bitirilmesi planlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk, Malatya kayısısı adına büyük önem arz ediyor. AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı da yapımı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk inşaatında incelemelerde bulunarak, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan bilgiler aldı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 6 bin tonluk Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk inşaatının mart ayında bitirilmesinin planlandığını kaydetti. Deponun gelecek sezonda hizmete açılacağını ifade eden Özcan, "Depomuzu, önümüzde ki sezonda üreticimizin çok sağlıklı ve rahat bir şekilde kullanabileceği duruma getirmeyi planlıyoruz. Hava şartları bizim çok arzu ettiğimiz gibi gidiyor. Müteahhit firmada hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirip, bize teslim etmek için ciddi anlamda gayret gösteriyor" dedi.

Özcan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı'ya da ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Depo inşaatında çalışmaların Malatya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde devam ettiğini belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje, milletvekillerimizin gayreti ve borsamızın öncülüğünde hayata geçirildi. Ağustos ayından bu güne kadarda kısa süre içerisinde depo inşaatında hızlı bir yol kat edildi. Bu, kayısımız ve Malatya'mız adına oldukça sevindirici. Lisanslı deponun Malatya'mızda kurulması kayısı adına da bir ayrıcalık olacak. Üretici adına da büyük önem taşıyan depo, kayısının değerinin artması adına da önemli bir yatırım. Buranın devreye girmesi Malatya ve ülkemiz ekonomisi adına çok büyük önem taşıyor."

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da "Malatya'mız için çok önemli bir yatırım. Kayısı üreticimizin burada Malatya'mıza katmış olduğu katma değerin daha çok yukarı taşınabilecek bir alana kavuşuyoruz" dedi.

Üreticinin ürettiği mahsulün depolanması gerektiğine dikkat çeken Kahtalı, "Kendi imkanları olmayan üreticiler, ürünlerini çok hızlı bir şekilde pazara götürmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla da fiyatlar konusunda ürün çok daha aşağıda kalıyordu. Artık üreticimiz ürününü depoya getirecek. Bununla beraber bu lisanslı depoculuk artık sistemde görüneceği için herkesin bu elindeki evrakla beraber buraya teslim ettiği ürünü çok rahat bir şekilde gidip esnafa, tüccara ve ihracatçıya satabilecek duruma geliyor" şeklinde konuştu.

Kahtalı, üreticinin ürünlerinin depoya nakliyesini devletin karşılayacağını kaydederek, "Bu nakliyede üreticimizin cebinden bir lira bile çıkmayacak. Soğuk hava depoları 6 ay ücretsiz olarak hizmet verecek. Bunlar güzel avantajlar. Bu almış oldukları evrakla buradaki teslim ettikleri ürünün kalibresi, nem oranı ve ölçümleri yapılacak. Üreticiler, ürünlerini çok daha rahat bir şekilde satabilecek. Deponun inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan olduktan sonra bu süreçte çok hızlı bir şekilde devam etti. Bu depoyu, Malatya'mıza kazandırdığı için kendisine ve ekibe kıymetli başkanımıza yöneticilere çok teşekkür ederiz. Biz her zaman üreticimizin ve borsamızın yanındayız" diye konuştu.