Milli Beka Hareketi'nden Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Milli Beka Hareketi Malatya il Teşkilatı yöneticileri, Malatya'ya atanan il emniyet müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Vekili İbrahim Aygün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Zafer, Bölge Başkan Yardımcıları Selim Apohan, Bölge Disiplin Kurulu Başkanı Ayhan Canpolat, Malatya İl Teşkilat Başkanı Mehmet Altuntop ve İl Başkan Yardımcısı Muhteşem Yiğit bulundu. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya'nın güzelliklerinin yanı sıra huzur kentlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır ötesinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Dağdeviren, ülkenin bu zorlu mücadelede güçlü olarak çıkacağını ve yıllardır ülkenin başına bela olan terör örgütlerine büyük darbe vurulacağını ifade etti. Milli Beka Hareketi Genel Başkan Vekili İbrahim Aygün ise, bütün teşkilat olarak her alanda devletin yanında olduklarını ifade ederek, "Bizler devletimizin her zaman emrindeyiz” dedi. Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Aygün, aynı zamanda yurt dışında da teşkilatlanarak gurbetteki vatandaşlarımızın yanında olduklarını ve onların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı Mehmet Zafer de, Güney sınırlarımızın güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatına sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e yeni görevinde başarılar diledi.