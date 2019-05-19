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Milli Beka Hareketinden iftar yemeği

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verildi.


İftar yemeğine Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Burada konuşan Başkan Aygün, bütün Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederek, “Milli Beka Hareketi olarak çalışmalarımız tam hızla devam ediyor. Biz her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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