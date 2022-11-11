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Milli boksör kardeşler Avrupa Şampiyonası'na iddialı gitti

Malatya’da Milli Kick Boks sporcusu Hakan ve Mehmet Karakuş kardeşler Avrupa Şampiyonası’na iddialı gittiler.

Malatya'da Milli Kick Boks sporcusu Hakan ve Mehmet Karakuş kardeşler Avrupa Şampiyonası'na iddialı gittiler.


Antalya'da 11-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Malatyalı milli sporcular Hakan Karakuş 74 kiloda, kardeşi Mehmet Furkan Karakuş ise 69 kiloda Malatya ve Türkiye'yi temsil edecekler.


Babaları Hasan Karakuş'un antrenörlüğünde Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanan Kick Boks sporcusu kardeşler, madalya alarak dönmek için çaba göstereceklerini dile getirdiler.

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