Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesi Malatya'ya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Bakan Tekin, özellikle eğitim camiasında yeni atanan öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarının çözüleceğini söyledi.

Adıyaman'ın ardından deprem bölgesi Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde kent yöneticileri ile bir araya geldi. Burada depremde sonra eğitim sektöründe yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler alan Bakan Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak tüm bakanlarının mesailerinin büyük bölümünün deprem bölgesinde geçeceğini söyledi.

Asrın felaketinde yaraları birlikte sarmak adına bölgede tüm bakanlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı gereği sorunların çözülmesi için yoğun mesai harcayacaklarını ifade eden Tekin, bugün de Malatya'da eğitim alanında eksikleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

Malatya'da deprem öncesi 6 bin 177 derslik sayısının olduğunu ve bunun 855'inin deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içinde tüm gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde tüm okullarda eğitim-öğretimin sorunsuz şekilde başlayacağını taaddüt eden Bakan Tekin, “Burada bugün planlanan yatırımlar tamamlandığın da Malatya'nın toplam derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 15'de artmış olacak. Buda çok önemli bir artış bizim için. Tabi bunlar kayıplarımızı telafi etmeyecek, giden canları geri getirmez ama bu ülkenin çocukları, gençleri için üstümüze düşeni en iyi şekilde yağacağız” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında tüm öğretmenlerin de sorunlarını çözme adına çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, şu an Malatya'da öğretmen bakımında yüzde 105'e ulaştıklarını ve fazla norm kadroya sahip olduklarını söyledi. Bakanlık olarak kentte görev yapacak tüm öğretmenlerin barınma durumları ile ilgili bilgileri toparladıklarını da belirten Tekin, yine kente yeni tayin olarak 690 yeni öğretmenin de konaklama sorunlarının çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Bakan Tekin, ayrıca konteyner kentlerde kalan öğrencilerin de okullarına taşımalı eğitim ile götürülmesi adına çalışmaların yapıldığını aktararak, “Bu yaptıklarımız kuşkusuz kayıplarımızı geri getirmeyecek ama gelecek kuşaklara olan borcumuz, kayıplarımızın bu ülke ile ilgili hayallerini en azından karşılayıp manevi sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

Afet Koordinasyon Toplantısının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra kentten ayrıldı.