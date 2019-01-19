Milli Eğitim Müdüründen velilere karne mektubu

Malatya'nın Kale ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, karnelerle birlikte velilere bir mektup gönderdi.

Malatya'nın Kale ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, karnelerle birlikte velilere bir mektup göndererek velilerin okula daha fazla gelerek çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını istedi. Mektupta geleceğin mimarı çocuklar için gayretlerinden bahseden Akkaya, yaptığı çalışmalardan velileri haberdar etti. Bütünüyle taşımalı eğitimin olduğu Kale'de velileri eğitim sürecinin içine daha çok dahil etmek isteyen Akkaya, bu anlamda okula mesafe olarak uzak velilere bizzat evlerine giderek yakınlığını hissettirdi.

Mektupta geleceğin inşasında rol alacak çocuklar için ilçe olarak seferber halinde olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkaya, velilerin daha çok okula gelerek eğitim sürecinin içinde yer almasını istedi. Akkaya, ilçe olarak hafta içi eğitiminde ve hafta sonu kurslarında öğrenciler için tüm imkanlarını kullandığını, bu anlamda lise öğrencilerinin hafta sonu kurslarına katılmaları için ücretsiz taşıma imkanı sunulduğunu belirtti.

Eğitim sadece okulda değil çocukların vakitlerinin büyük kısmını geçirdiği ailelerde gerçekleştiğini dile getiren Akkaya, “Geleceğimizi güzelleştirmek istiyorsak, yekvücut olarak el ele vererek beraber hareket edilmesi gerekiyor” diye konuştu.