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Milli eğitim personeline iş sağlığı semineri verildi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ‘İş sağlığı ve güvenliği’ konulu seminer verildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ‘İş sağlığı ve güvenliği' konulu seminer verildi.


Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimine Malatya İl Milli Eğitim İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Uğur Atabay ile şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve milli eğitim personeli katıldı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Atabay, seminerde yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinde güvenlik kültürünün önemi üzerinde durdu. Okullarda en büyük tehlikenin elektrik kaynaklı olduğunu ve bütün panolara kaçak akım rölesi takılarak elektrik çarpması riskinin bertaraf edileceğini anlatan Atabay, “Ayrıca merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması gerekiyor. Yine merdiven korkuluklarının üzerine topuz takılarak öğrencilerin kayarak düşmelerinin de engelleneceğini, bunu yanı sıra merdiven boşluklarına file çekilerek de öğrencilerin düşmesinin önüne geçilebilir.” diye konuştu.

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