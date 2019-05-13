Milli Eğitimden kültür sanat dergisi

104 sayfalık dergide yer alan yazıların tamamı alanında uzman öğretmenlere, öğrencilere ait.

Malalatya İl Mili Eğitim Müdürlüğü, kültür, sanat alanında yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda çıkarılan Maarifname Dergisi eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisi formatında yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz beğeni toplayan derginin rutin olarak yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı. Toplam 104 sayfadan oluşan derginin tamamı renkli ve kuşe kağıdına basıldı.

İçerik olarak geniş bir yelpazeyi kapsayan dergide eğitim konulu akademik makalelerden araştırma inceleme yazılarına, hikaye türünden denemelere, şiirlere ve kısa edebiyat denebilecek yazılara yer verildi. Kültür, sanat, eğitim kolajı olarak hazırlanan dergide yazıların tamamı alanında uzman öğretmenlere, öğrencilere ait bulunuyor.