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Milli Piyango biletlerinde Malatya'ya yer verildi

Milli Piyango’nun 9 Ağustos 2019 günü yapılacak çekilişinin biletlerinde Malatya’nın tanıtımı yapıldı.

Milli Piyango'nun 9 Ağustos 2019 günü yapılacak çekilişinin biletlerinde Malatya'nın tanıtımı yapıldı.


Biletlerin ön kısmında Eskimalatya'daki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayının fotoğrafının yanı sıra “Dünya Kayısı Başkenti Malatya” yazısı ile kayısı ve Arapgir'de üretilen mor reyhan görselleri yer aldı.


Biletlerde Malatya tanıtımın yapılması kentte memnuniyetle karşılanırken konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin'in daha önce Milli Piyango yetkilileriyle görüşme yaptığı ve bunun sonucunda biletlerde Malatya tanıtımının yapıldığı ortaya çıktı.

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