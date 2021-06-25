Milli Savunma Bakanı Akar'a Malatya'da sevgi seli

Malatya'da kent merkezini gezen ve esnafları ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çeşitli temaslar için Malatya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, 2. Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşliğinde kent merkezini gezdi. Bakan Akar, ardından Malatya Valiliğini ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı. Bakan Akar, valilik ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek esnafları selamladı. Malatya'da vatandaşlar, Bakan Akar'a yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çekindiler. Yeni Malatyaspor ürünleri satış mağazasını ziyaret eden Bakan Akar'a forma hediye edildi. Bakan Akar, temaslarının ardından hava yoluyla Malatya'dan ayrıldı.