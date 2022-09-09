Milli Tekvandocu Kılınç, Avrupa Şampiyonasında iddialı

Malatyalı milli Tekvandocu Halime Neslihan Kılınç, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor

Konya'da 7-8 Eylül 2022 günleri yapılan milli takım seçmelerinde birinci olan, Malatya Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Tekvando sporcusu Halime Neslihan Kılınç, 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Arnavutluk' ta yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kılınç iddialı

Konya'daki seçmelerde başarılı olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten milli Tekvandocu Halime Neslihan Kılınç, Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Halime Neslihan Kılınç'ın madalya Avrupa'dan madalya ile döneceğine inandığını söyleyen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Sporcumuz Halime Neslihan Kılınç'ın Avrupa Şampiyonasına katılacak olması bizlere gurur vermiştir. Sporcumuzu, antrenörümüzü ve ailesini tebrik ediyorum. Sporcumuza Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum. Umarım şampiyonada bizleri en iyi şekilde temsil edip madalya ile dönecektir'' dedi.