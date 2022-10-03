Milyonluk safkanlar ihale ile satılacak

Şartnameye göre alınan tayların bir başkasına devir edilemeyeceği öğrenilirken satıştan milyonlarca TL gelir bekleniyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen Safkan Arap Elit Taylarının satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 11 Ekim'de yapılacak. 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle satılacak. Açık arttırmayla yapılacak olan satış listesinde, ünlü yarış atlarının dünyaya getirdiği Ateştopu'nun 2 tayı, Özgünhan'ın 6 tayı ve Turbo'nun 3 tayı da yer alıyor. Toplamda 15 tayın satışından ise milyonlarca TL gelir bekleniyor.

Şartnameye göre, alıcı bu ihalede aldığı koşu tayını bir başkasına devredemeyecek.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen atlardan 82 at geçen yıl satılmıştı.

1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan işletme, 1915 yılında Hara ismini aldı. 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunan işletme, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de Arap yarış atı gen kaynaklarının korunması amacıyla kurulan işletmede Saf Kan Arap Atı yetiştiriciliği yapılıyor.

At yetiştiriciliğinin yanı sıra tarım ve diğer hayvancılık işleriyle de iştigal gelen Sultansuyu Tarım İşletmesinin en fazla geliri yarış atı satışından elde ediliyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Saf Kan Arap Atı, Bursa Karacabey ve İstanbul Veliefendi Hipodromu olmak üzere yılda iki kez açık arttırma usulüyle satışa sunuluyor.