Milyonluk taylar Veliefendi'de görücüye çıkıyor

Malatya Akçadağ Sultansuyu TİGEM'de yetiştirilen 2,5 yaşındaki safkan Arap tayları İstanbul Veliefendi Hipodromunda satışa sunulacak.

Veliefendi'de 8 Ekim Salı günü saat 12.00'de 16 tay satışa sunulacak. Satışlar, açık artırmayla yapılacak. Ateştopu, Onurkağan, Özgünhan, Gobakbey, Tümözbey, Kafkasşahı gibi aygırların taylarının yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor. Bu taylar aynı zamanda, son yıllarda yarışlarda büyük performans sergileyen, Altıncıhis, Taykut, Egeberk, Ateşbibi, Özbilden, Saraybosna, Selkurt, Gurbet Ateşi gibi yarış taylarının kardeşi olduğu belirtildi.

Son yıllarda Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen tayların yüksek performans sergilemesi nedeniyle, tayların yüksek fiyattan satılması bekleniyor. Satışa sunulan Özgünhan'ın tayları içerisinde Altıncıhis ile anne baba bir kardeş olan Gülbaba ile yine Özgünhan tayı Bosnahersek ve Tümözbey'in tayı Ömerdede'nin yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetkilileri, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Akçadağ Sultansuyu Harası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olup, o günden bu yana Arap at yetiştiriciliğinde önder bir kuruluş olmuştur. Türkiye'deki saf kan Arap atlarının tamamına yakını TİGEM kökenlidir. TİGEM, günümüze kadar hazine değerindeki gen kaynağını, ırk karakterini bozulmadan korumayı başarmış, atların koşu performansını geliştirmiş ve bu ırkın ıslahını yapmıştır” dedi.