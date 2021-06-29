Mimar Sinan'dan devlet destekli 2. Proje

Malatya'da hizmet veren Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devlet teşvikli 2. projesini ikinci binasında hayata geçirdi.

9 Eylül 2019'da eğitim-öğretim vermeye başlayan Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devlet teşvikli ayrıcalıklar ile öğrencilere fırsatlar sundu. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, mesleki eğitimi önceliğine alan ve sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirecek okullun Malatya'nın üretim alanlarına göre kurulduğunu söyledi.

Okullarının kurulduktan sonra büyük ilgi gördüğü belirten Kaya, “Şimdi yeni projemiz ile 2. binamızda karşınızdayız. Elektrik- Elektronik Teknolojileri bölümü ile eğitim veriyorduk. Şimdi de Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik- Elektronik Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri bölümleri ile hem kız hem de erkek öğrencileri alabileceğimiz yeni, modern binamızda Malatya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu şubemizde de yüzde 100 ücretsiz kolej hizmeti vereceğiz" dedi.

“Gelecek, üretimle gelecek”

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mesleki beceri kazandırmanın ötesinde öğrencilerin gelecek planlamalarını da daha net yapabilmelerine olanak sağladığını dile getiren Kaya, “Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu gençlerimiz üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde kendilerini daha kolay geliştirerek yaşama atılırlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına yerleşebilirler. Meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak yerleşebilirler” ifadelerine yer verdi.

“Avrupa Birliği'nde geçerli diploma”

Liselerinin hem özel, hem de ücretsiz olması nedeniyle veliler ve öğrenciler tarafından da oldukça cazip karşılandığını belirten Kaya, “Kayıt için puan şartının aranmaması da öğrencilerin başarı için önündeki engelleri kaldırıyor. Üstelik mezun olduktan sonra istihdam imkanı da veren okulun vermiş olduğu diplomaların Avrupa Birliği'nde geçerli olması ise en büyük artılarından biri olarak dikkat çekiyor. 4 Yıl boyunca eğitim ücretleri tamamen devlet desteği ile karşılanırken, veliler için sadece ulaşım ve yemek hizmetleri isteğe bağlı olarak alınabiliyor” diye konuştu.