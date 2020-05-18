Mimarlar Odası'ndan çok katlı okul tepkisi

Depreme dayanıksız olduğu için Sümer Park içerisinde yer alan Sümer İlkokulu'nun yerine 5 katlı yeni bir okul yapılacak olmasını eleştiren Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, “Sümer Parkımızın içerisinde 5 katlı bir yapının yeniden inşa edilmesi çok büyük bir hatadır” dedi.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da hasar göreve ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen okullar yıkılmaya devam ediyor. Sümer Park içerisinde yer alan Sümer İlkokulu'nun da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilirken, yerine 5 katlı yeni bir okul yapılacak olması Mimarlar Odası'nın tepkisine yol açtı.

Yıkılan okulun yerine 5 katlı yeni okul projesinin hazırlandığını belirten Fidanel, “Biz Mimarlar Odası olarak her mecrada yatay kentleşmenin önemini anlatıyoruz. Yüksek katlı binaların yerini düşük katlı binaların alması gerektiğini ve doğaya insan eliyle müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak Malatya'mızın tam göbeğinde bulunan Sümer Parkı'mızın içerisinde en fazla 2 katlı olması gereken bir projenin 5 kat olarak düzenlenmesi hangi hassasiyete dayanıyor? Vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı ve şehrin nefes almasını sağlayan Sümer Parkımızın içerisinde böyle bir yapının yeniden inşa edilmesi çok büyük bir hatadır. Biz Mimarlar odası olarak sorumluluğumuz gereği bu işin takipçisi olacağız” diye konuştu.