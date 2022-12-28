MİMDER'den 2022 yılı istişare toplantısı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, "İnşaat sektörü olarak 2023 yılından temennimiz, hükümetimizin atacağı adımlarla daha verimli bir yıl yaşamak” dedi.

MİM-DER 2022 yılı sonu sektör istişare toplantısını gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, “2021 yılında İMKON öncülüğünde bir boykot düzenledik. Aslında çok etkili ve genele yayılan, bütün illerde ve ulusal medyada çok ciddi bir ses getiren boykottu. Çimento sektörüne çaba ve girişimlerimize, bakanlıklar nezdinde yaptığımız görüşmelere rağmen hala bir çözüm bulabilmiş değiliz. Çimentonun tonunun bin 500 liraya ulaştığını görüyoruz. Her şey yerli yerinde dururken inşaat temel malzeme fiyatları artmaya devam ediyor. Bununla alakalı Rekabet Kurumu'na da defalarca şikâyette bulunduk. Bakıldığında bu sadece çimentodan da ibaret değil PVC'de, burada en masum demir kalacak ama demirde, alüminyumda ve farklı inşaat malzemelerinde yüzde 300, 400 hatta 500'lere varan maliyet artışları var” ifadelerini kullandı.

Fiyat artışlarına da değinen Bülbüloğlu, “Bugün PVC'nin hammaddesine baktığınız zaman pandemi döneminde 800 dolardan 3 bin dolara çıktı. Günümüzde 700-800, bin dolara gerilemesine rağmen malzeme fiyatında 1 TL dahi düşüş olmadı. Bu ne bizim ne de vatandaşımızın cebine yansımadı. Biz gayretimizi göstermeye, çabalamaya ve koşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılında sektör olarak bizleri nelerin beklediğini konuşacağız. İnşaat sektöründe nasıl bir yol izlenecek, bunları istişare edeceğiz. 2022 yılı hepimiz adına durgun, üretim anlamında çok kısır bir döngü haline geldi. Temennimiz 2023 yılında hükümetimizin atacağı adımlarla daha verimli bir yıl yaşamak. Bu noktada hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi yerelde de bazı sıkıntılarının olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, “Yerelde de bazı mal ve hizmet alımı yaptığımız çözüm ortaklarımız maalesef bir araya gelip, kartel oluşturarak fiyatları istedikleri gibi belirleyip, çevre illerde olmayan fiyatları bizlere dayattıklarına şahit oluyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektöre bu darbeyi vuran çözüm ortaklarımızla bir çözüm üretemezsek, gerekli mercilere ileteceğiz. Bu sektörde kimse keyfi davranamaz, kimsenin anasının, babasının malı da değildir. Burada binlerce işçi kardeşimiz ve vatandaşımız ekmek yiyor. Anayasamızın ilgili maddesi gereğince ‘vatandaşımızın barınma hakkı, en temel haklarından' biridir. Bu gasp ediliyor. Biz her zaman bunun karşısında duracağız” diye konuştu.