MİMDER'den AK Partili Boyraz'a destek

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olacağını belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Boyraz'a destek olacaklarını söyledi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, MİMDER'e ziyarette bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Boyraz'a destek olacaklarını açıkladı. Boyraz'ın Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin (MİMDER) kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Bülbüloğlu, Boyraz'ın bugüne kadar Malatya'ya çok fazla hizmetler yaptığını kaydederek desteklerinin tam olduğunu söyledi.

“Malatya için önemli hizmet yapacaktır”

Boyraz'a çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Bülbüloğlu, “ Mahmut Boyraz kardeşimiz hem derneğimiz çatısı altında hem de görev aldığı bir çok STK'larda Malatya ve sektör için önemli hizmetlerde bulundu. Partide üstlenmiş olduğu görevlerinde de bizlerle uyumlu çalışarak üyelerimize katkısı olmuştur. Malatya için önemli hizmetler yapacağına inanıyoruz. Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyor ve yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi

“MİMDER bizim evimiz”

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'ni (MİMDER) kendi evleri gibi gördüklerini aktaran Boyraz ise “ Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin (MİMDER) kurucu üyelerinden birisiyim bu anlamda aday adaylığımız sürecinde ilk ziyaret gerçekleştirdiğimiz derneklerden birisi (MİMDER) oldu. Kendi evimizdeyiz . Geçmiş dönemlerde sektöre dair sıkıntılar yaşanmış bu sıkıntıları hem (MİMDER) hem de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) çözmek için mücadeleler verdik. Şimdilerde ise yeni bir yönetim var arkadaşlarımıza bayrağı devrettik. Aday adaylığımız süreci için belirlemiş olduğumuz Malatya için yola çıkıyoruz sloganında ifade ettiğimiz gibi şehrimizin her sorunun çözümü için projeler üreterek çözüm yollarını arayacağız. Destekleriniz için başta dernek başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu