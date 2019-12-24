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Mina'nın oğlundan sevindiren haber

Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Arturo Mina’nın, evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve yoğun bakıma alınan oğlu Darius komadan çıktı.

Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Arturo Mina'nın, evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve yoğun bakıma alınan oğlu Darius komadan çıktı.


Geçtiğimiz hafta evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu Darius, komadan çıktı.


Haber duyulunca tüm Türkiye'nin tek yürek olup iyileşmesi için dua ettiği minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ifade edildi.


Yoğun bakımdaki tedavisine devam edileceği açıklanan Dairus'un, önümüzdeki günlerde de ameliyata alınacağı belirtildi. Kafa tasında çatlaklar oluşan Darius'un ameliyat için beyninde oluşan ödemlerin dağılmasının beklendiği ifade edildi.


15 Aralık'tan beri oğlunun tedavisi için Ekvador'da bulunan Mina'nın 5 Ocak'taki Antalya kampına katılacağı öğrenildi. 20 gün takımından uzak kalacak Mina'nın hastanenin dışındaki vakitlerde özel antrenmanlar yaptığı öğrenildi.

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