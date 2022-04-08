Minibüsçü ve servisçi esnafına mazot farkı müjdesi

Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e servisçilerin sorunlarını ileten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatıyla 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı verilecektir müjdesi verildi” dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, deprem, pandemi ve sonrasında da akaryakıt fiyatlarının artışlarından dolayı servisçi esnafların büyük mağduriyet yaşadığına değinerek, “24 Ocak depremi, akabinde ağır bir pandemi döneminden sonra akaryakıta gelen mazota gelen yüzde 200'e varan artışlardan dolayı özellikle servisçi esnaflarımız büyük bir mağduriyet yaşadı. Servisçi esnaflarının sorunlarının çözümü için en büyük desteği AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık verdi. Pandemiyle birlikte esnaflarımıza çeşitli miktarlarda destekler verilmesine katkı sağladı. Özellikle servis araçları yaş sorunlarını ilgili bakanlıklara ileterek bizlere çok büyük destekleri oldu” dedi.

Servisçi esnafın artan akaryakıt fiyatları karşısında mağdur olduklarını ve buna rağmen hizmet vermeye devam ettiklerini belirten İnce, “ Taşımalı servisçilik yapan esnaflarımız mazot artışına yüzde 170- 200'e varan artışlardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Şu anki akaryakıt fiyatlarının 21-22 TL aralığında olduğunu düşünürsek, servisçi esnaflarımız aldıkları mazotun parasını dahi kazanamıyor. Tamamen bütün masrafları ceplerinden karşılıyor. Evini, aracını, arazisini satarak mazotunu doldurup, hizmetini de aksatmadan öğrencilerimizi mağdur etmiyorlar” şeklinde konuştu.

İnce, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Malatya ziyareti sırasında, servis araçlarının sorunlarını dile getirdiklerini ve Bakanın durumu Cumhurbaşkanına iletmesiyle servisçilik yapan esnafa mazot farkı verilecek olmasından mutluluk duyduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnafa mazot farkının verilmesinde duyduğun memnuniyeti dile getiren İnce, “ Mahmut Özer'e Malatya ziyaretinde taşımalı servis araçlarının sorununu bizzat anlattık. Bakanımız, taşımalı servis esnaflarımızın Türkiye genelinde mağduriyetlerini çok iyi bildiğini, hizmeti aksatmadıkları için devlet adına tüm servisçi esnaflarına teşekkür ettiklerini söyledi. Bu sorunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğini ifade etmişlerdir. Bakanımızın Ankara'ya döndüğünde servisçilerimizin bu problemini Cumhurbaşkanımıza anlattığını, devletimizin mutlaka bir destek vermesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimat verdiğini ilettiğini Milletvekilimiz Öznur Çalık bizlere müjdesini verdi. Konu bir hafta, 10 gün içerisinde Meclis'e geldi ve Meclis'ten bir karar çıktı. Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi ve 1 Ocak ile 30 Haziran arasında servisçilik yapan esnaflarımıza mazot farkı verilecektir. Bu konuda Başta Öznur Çalık ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.