Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, esnaflara verilecek faizsiz kredi ile ilgili değerlendirmede, "Faizsiz kredi esnaflarımızı rahatlatacaktır” dedi.

Oda Başkanı Mesut İnce, oda binasında yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında, devletimiz bölgede vatandaşlarımızın çözüm noktasında yanında olmuştur. Sürekli deprem bölgesinde bulunmaları nedeniyle, Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, İç İşleri Bakanımıza, Maliye Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İnce, “Depremden sonra Malatya ve Elazığ hayalet şehir oldu. Ekonomik olarak durgunluk yaşandı. Bu noktada esnafımızın sorunlarını devletimize ilettik ve çözüm istedik. Ticaret Bakanımızın Malatya ziyareti sonrası sorunlarımızı ilettik. Kamu bankalarına konan tüm borçların en aşağı 1 yıl ertelenmesi noktasında destek istemiştik. Ticaret Bakanımız talebimizi olumlu karşıladıktan sonra 50 bin TL faizsiz kredi noktasında onay aldık. Depremden sonra esnaflarımızın işleri yüzde 50'si durmuş vaziyette. Bu noktada 50 bin TL faizsiz kredinin verilmesi Malatya'nın ve Elazığ'ın ekonomisine canlılık katacaktır” şeklinde konuştu.

İnce kredi için gereken kefil konusunda ise, "Verilecek kredide esnaflarımızdan 2 kefil istiyorlar. Bu noktada esnaflarımızdan 1 kefil alarak kredi verilmesini Halbank'tan talep ediyoruz" diye konuştu.