Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı İnce, Arguvan'ı ziyaret etti

Başkan İnce, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin'i makamında ziyaret etti. Burada konuşan İnce, servisçi ve minibüsçü esnafının sorunlarının çözümü noktasında Arguvan ilçesini ziyaret ettiklerini belirterek “Sayın Kaymakamımızdan desteklerini talep ettik. Sağ olsunlar, şoför esnafının da kendilerinden memnuniyeti hat safhadadır” dedi.

Kaymakam Şahin ise, Arguvan'ın en iyi hizmeti hak ettiğini belirterek “Buradaki minibüsçü esnaflarımızla beraber halkımıza hizmet için çalışıyoruz, kendileri bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Sorunlarının çözümü için el birliği ile çalışacağız” ifadelerine yer verdi. Oda yönetimi daha sonra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı makamında ziyaret etti. Arguvan Belediyesi'nin çalışmaları ile ilçenin modern bir ilçe haline geldiğini ifade eden Oda Başkanı İnce, esnaflarının yaz ve kış aylarında dinleneceği ve bekleyeceği minibüs evlerinin Arguvan'da da yapılması adına belediyeden destek istediklerini söyledi.

İnce, ayrıca Belediye tarafından her yıl düzenlenen Arguvan Türkü Festivalinin de Türkiye'nin önemli bir festivali haline geldiğini ifade ederek, bundan sonraki çalışmalarda da oda olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise kurumlar arasında işbirliği ile ortak bir çalışma yapmayı kendilerine her zaman ilke edindiklerini belirterek “Arguvan Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Onlarla birlikte çalışarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Minibüsçüler ve Servisçiler Odasının son durağı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay'ı makamında ziyaret eden İnce, Arguvan'da taşımalı eğitimde sorunsuz bir şekilde faaliyet yürüttüklerini belirterek bunda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığının destekleri sayesinde olduğunu dile getirdi.

İlçede daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sunabilme adına bugün yetkililerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten İnce, “Taşımalı eğitimde yaşanılan sorunların en başında ihaleye girdiğimizde 5 TL olan mazot fiyatının sonradan yükselmesi ve giderlerin de yükselmesi ile esnafımız mağduriyet yaşamaktadır” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ise eğitimin paydaşları olarak gördükleri servis şoförleri ile bir bütün olduklarını belirterek “Şoförlerle bire bir istişare halindeyiz her zaman. İhalelerde gerekli şartları taşımaları için yetkililerle bir araya gelip istenilen belgeleri almaları konusunda bilgiler veriyoruz” dedi.

Başkan İnce ve yönetimi daha sonra ilçedeki şoför esnasını da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler aldılar.