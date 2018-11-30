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Minibüsün altında can pazarı

Malatya’da minibüsün altında kalan kadın, polis, itfaiye ve diğer ekiplerin çabasıyla kurtarılabildi.

Malatya'da minibüsün altında kalan kadın, polis, itfaiye ve diğer ekiplerin çabasıyla kurtarılabildi.


Olay, Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Y.A. isimli kadın, O.Ç. yönetimindeki 44 S 0705 plakalı servis minibüsünün altında kaldı. Minibüsün altında sıkışan kadın, vatandaşların ve 112 ekiplerinin çabalarıyla çıkarılamayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı minibüsün altından çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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