Minik Defne, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu

Malatyalı 5 yaşındaki Defne Çakır, 1 ay içerisinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması duygulandırdı. Arguvan ilçesi Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Defne Çakır, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken mimikleri ile de dikkat çekti. Türk bayrakları önünde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan minik Defne'nin bu yeteneğini görenler duygulandı.