Minik kalplerle buluştu

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılında onlara başarı diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ile birlikte çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, onlara değerler eğitimi vererek zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Battalgazi İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Fahri Kığılı Vakfı Mustafa Orhanoğlu 4-6 Yaş Kur'an kursunu ziyaret etti. Temel prensipleri severek, sevindirerek ve eğlendirerek öğretmek olan kurslarda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güder ve Kaymakam Savar, çocuklarla oyunlar oynayarak boyama yaptı.

Kurs eğiticilerine ve öğrencilere başarı dileyen Başkan Güder, minik kalplerin Kur'an ahlakıyla yetişmelerini görmenin kendisini çok gururlandırdığını ifade ederek, “Sizler her türlü övgüyü hak ediyorsunuz. Gözlerinizden öpüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Çocuklarımızın eğitimine erken yaşta başlamak her zaman çok önemlidir. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Bu noktada hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Yavrularımıza yeni eğitim döneminde iyi dersler ve başarı diliyorum” dedi.