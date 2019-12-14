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Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.


Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde oturan ve ismi açıklanmayan minik kız öğrencinin, Kaymakamlıktan ders çalışma masası talep ittiği öğrenildi.


Bu talebi duyan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, minik öğrencinin talebini karşıladı.


Erkenek Mahallesini ziyaret edip ailenin evine giden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi öğrencinin de çalışma masası hediye ederek, derslerinde başarılar diledi.

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