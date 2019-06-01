İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden emniyete ziyaret

Arguvan ilçesinde anaokulu öğrencileri ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler.


Arguvan Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Arguvan İlçe Emniyet Amirliğinin misafiri oldular. Emniyetin tüm birimlerini gezen minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar da anlatıldı. Daha sonra polis arabasıyla ilçe turu atan öğrencilerin oldukça neşeli oldukları gözlendi.


Polisler tarafından çikolata ve meyve ikramı yapılan öğrenciler İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve güvenlik güçlerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür ettiler. Minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra emniyetten ayrıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.