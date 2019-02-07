Minik öğrencilerden ilginç doğa projesi

Öğrenciler çevreye katkıda bulunmak içine tohum koydukları balonları doğaya saldılar.

Şehit Elif Livan Anaokulu öğrencileri doğaya ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve çevre bilincini geliştirmek için “Tohumların Yolculuğu” isimli bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler içine killi toprakla hazırlanan tohum toplarını koydukları 250 uçan balonu hep birlikte doğaya bıraktı. Etkinlikte bir hayli eğlenen öğrenciler aynı zamanda doğaya katkı sağladıkları için mutlu oldu.

Uçan balonların bir süre sonra toprağa düşerek içindeki tohumların toprakla buluşacağını ve yeşereceğini söyleyen Şehit Elif Livan Anaokulu öğretmeni Sara Altunergenç proje ile öğrencilere doğa sevgisini aşılamayı planladıklarını belirtti. Altunergenç, “Çocuklarda çevre bilincini arttırmak. Doğaya saygılı bireyler yetiştirmek, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak, küresel ısınmaya karşı daha çok ağaçlandırma çalışmaları yaparak önlem alma amcıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hem bizim hem de öğrencilerimiz için çok anlamlı ve güzel bir proje oldu. Örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.