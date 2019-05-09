Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, ‘Trafik Haftası' nedeniyle Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından verilen trafik eğitimine ev sahipliği yaptı. Minikler, eğlenceli bir eğitim programıyla trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldular.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, ‘Trafik Haftası' nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek, Şehit Ahmet Şeker İlkokulu öğrencilerine teorik ve pratik olarak trafik kurallarını anlattılar.

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kapsamında verilen eğitimde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve güvenli oyun alanları konularında bilgiler paylaşıldı.

Minik öğrencilere ilk önce sinevizyon eşliğinde trafikte yapılması veya yapılmaması gereken kurallarını içeren kısa bir animasyon filmini izleten Trafik Polisleri, daha sonra trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden benzin istasyonuna, alt ve üst geçitlerden duraklara kadar bütün ayrıntıların yer aldığı minyatür trafik parkurunda uygulamalı olarak araç kullanmanın kurallarını anlattılar.

Çocuklara arabaya bindiklerinde emniyet kemerinin mutlaka takmalarını ve kurallara uymalarını isteyen polis memurları, trafik ışıklarında ki geçişlerde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, trafikte önceliğin yayalarda olduğunu ifade ettiler.

Oldukça eğlenceli geçen teorik ve pratik trafik eğitimlerinden memnun kalan öğrenciler, Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Çocuk Trafik Eğitim Parkının hizmete girdiği 2015 yılından bugüne kadar 25 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik eğitimin verildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Trafik kurallarını erken yaşta öğrenen çocuklarımızın her türlü bilgiyle donatılmış şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Trafik bilincinin oluşması için hem teorik hem pratik eğitimler verdiğimiz çocuklarımız geleceğe daha emin adımlarla koşuyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda bugüne kadar 25 bine yakın öğrencimize ücretsiz trafik eğitimi verdik. Trafik Haftası nedeniyle eğitim parkımızı ziyaret ederek çocuklarımıza trafik kurallarını anlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerine ayrıca teşekkür ediyorum. Erken yaşlarda öğrenilecek trafik kuralları yavrularımızın gelecek hayatlarına ciddi katkılar sağlayacaktır. Yılda binlerce vatandaşımızı ne yazık ki trafik kazalarında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Trafik kurallarını tam manasıyla uyguladığımız zaman bu kazaları minimum seviyeye çekebiliriz, bunun tek yolu var o da, eğitim ve kurallara uymaktır” diye konuştu.