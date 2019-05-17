Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-12-13 Yaş Minikler Grekoromen Grup Müsabakaları başladı.

Battalgazi Spor Salonunda yapılan açılış törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Battalgazi İlçe Müdürü Fuat Durmuş, Sporcular, Antrenörler, ve idareciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açılış seremonisinde bir konuşma yapan Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ‘'Böylesi büyük bir organizasyonu ilimize verdiği için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Musa Aydın'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 11 - 12 - 13 Yaş Minikler Grekoromen Grup Müsabakalarında 45 ilden yaklaşık 600 sporcu yarışacaktır. Güreş bizimle özdeşleşen, kültürümüzün bir parçası aynı zamanda bizim ata sporumuzdur. Geçmişten beri uluslararası müsabakalarda aldığımız güzel neticeler, halkımızın güreşe olan ilgisini de iki kat artırmıştır. Dört gün boyunca sürecek olan Minikler Grekoromen Grup Müsabakalarının fair- play içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılar diliyorum'' dedi.

Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen konuşmasının ardından müsabakalar devam etti.