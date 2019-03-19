Minikler Malatya'nın ilk çocuk ormanını oluşturdu

Malatya'da 250 çocuk Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen alana 250 adet fidan dikerek şehrin ilk çocuk ormanını oluşturdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı “Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevre Eğitim Projesi” etkinlikleri kapsamında Malatya'nın ilk çocuk ormanını şehre kazandırdı. Çocukların kendilerini geliştirmesi ve çevreye duyarlı olması amacıyla gerçekleştirilen “Çocuk Ormanı” etkinliğine Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Ergül, şube müdürleri, öğretmenler, anaokulu ve ilkokul öğrencileri katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Ergül, “Çocukların kendini geliştirmesi ve çevreye duyarlı bireyler olması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje ile, bir şehrin tonlarca çöp yığınında geleceğin ormanını oluşturmak için 250 minik el ile 250 çam fidanının toprak ile buluşmasını sağladık. Çok değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuk Ormanımıza katkılarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylece Katı Atık Tesisimizde Malatya'nın ilk Çocuk Ormanını şehrimize kazandırmış olduk” diye konuştu.