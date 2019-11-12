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Minikler Trafik Eğitim Parkını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okullarının minik öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşiltepe Mahallesinde kurduğu Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrenciler, Trafik Kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra parkı gezdiler.


Park alanında üst geçitleri kullanma, trafik ışıklarına uyma gibi kurallar uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı. Trafik kurallarını eğlenerek öğrenen minikler, keyifli vakit geçirdiler.


Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları, 4-6 yaş grubuna yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Müftülüğü işbirliğiyle yürütülüyor. Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açılan Nezaket Okulları ilgi görüyor.


Malatya genelinde 7 ayrı bölgede açılan okullardan 3'ünün öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi. Diğer öğrencilerin de Trafik Eğitim Parkı ziyaretlerinin planlandığı bildirildi.

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