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Miniklerden Kur'an kursuna ilgi

Malatya’da açılan Kur’an-ı Kerim Kurslarına 4-6 yaş grubundaki çocuklar ilgi gösteriyor.

Malatya'da açılan Kur'an-ı Kerim Kurslarına 4-6 yaş grubundaki çocuklar ilgi gösteriyor.


Malatya Ahmediye Kız Kur'an-Kerim kursuna 4-6 yaş grubunda 11 sınıfta 174 öğrenci ile 75 hafızlık eğitimi alan öğrenci mevcut iken, Ilıcak Yatılı Kuran Kursunda ise 8 sınıfta 75 öğrencinin hafızlık eğitimi alıyor.


Vali Aydın Baruş ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, Ahmediye Kız Kuran Kursu ve Ilıcak Yatılı Kuran Kursunu ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, İl Müftüsü Veysel Işıldar Ahmediye Kız Kur'an-Kerim Kursunda 4-6 yaş grubunda Kur'an eğitimi gören çocuklarla görüştü. Daha sonra Ilıcak Yatılı Kur'an Kursuna geçen Vali Baruş, hafızlık eğitimi alan çocuklarla görüşerek tek tek sohbet etti. Çocukların kurslarda erken yaşta aldıkları bilgilerle gelecekte daha faydalı bireyler olacağını ifade eden Vali Baruş, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyorlar. Burada aldıkları eğitimle milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen bireyler olarak yetişecekler” şeklinde konuştu. İl Müftüsü Veysel Işıldar da, Ahmediye Kız Kur'an kursunun 4-6 yaş grubunda 11 sınıfta 174 öğrenci ile 75 hafızlık eğitimi alan öğrenci mevcudu olduğunu bildirdi. Işıldar, Ilıcak Yatılı Kuran Kursunda ise 8 sınıfta 75 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını ifade etti.

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