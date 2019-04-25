Miniklerden yılsonu gösterisi

Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Anasınıfı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda sahneye çıktı. Mehter Takımı gösterisi ile yoğun ilgi gören minikler, büyük takdir topladı. Programda, yıl boyunca yapılan çalışmalar slayt gösterisi olarak katılımcılara sunuldu. Daha sonra minikler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Malatya genelinde Büyükşehir Belediyesinin 10 eğitim merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin 6'sında Nezaket Okulları sınıfları açılmış iken toplam 13 anasınıfı bulunuyor. Bu sınıflarda ise toplam 170 öğrenci eğitim görüyor.