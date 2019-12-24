İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklere ambulans tanıtıldı

Malatya’da minik öğrencilere ambulans tanıtılıp, hangi durumlarda 112 aranacağı bilgisi aktarıldı.

Malatya'da minik öğrencilere ambulans tanıtılıp, hangi durumlarda 112 aranacağı bilgisi aktarıldı.


Derme İlköğretim Anaokulunda eğitim gören öğrencilere İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ana sınıfında eğitim gören minik öğrencilere ambulansın çalışma sistemi görevliler tarafından anlatıldı.


Minik öğrencilere, hangi durumlarda 112 aranacağı, gereksiz meşgul edilmemesi ambulans ekibinin tanıtımı ve ambulansın iç donanımı hakkında bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.