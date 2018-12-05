Miniklere özel temel beceri ve eğitim merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi'nde 4-7 yaş aralığındaki çocuklar spor yapıyor. Merkezden, 2018 yılında anaokuluna giden 3 bin 500 öğrenci yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinin, çocukların eğitimine destek olmak için açtığı Semt Konakları, Okuma Merkezleri ve Nezaket Okullarının yanı sıra, çocukların bedensel eğitimine yönelik hizmet veren Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi de büyük ilgi görüyor. Yeşilyurt Koyunoğlu Mahallesi Serttaş Sokak'ta yer alan Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi, miniklerin gözde bir mekanı oldu. Uzman eğitimciler eşliğinde faaliyet gösteren merkezde çocuklara yönelik sportif etkinlikler düzenleniyor. Engelli çocuklar da dahil olmak üzere 4-7 yaş aralığındaki tüm çocukların bedensel hareketlerinin gelişmesi, kaslarının daha iyi çalışması için özel eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, çocuklarımızı sportif etkinliklere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Ve bu doğrultuda temel eğitim ve beceri merkezimizi aktif olarak çalıştırıyoruz. Merkezimize gelen 4-7 yaş aralığındaki çocuklar uzman eğitimciler tarafından sportif faaliyetler yapıyorlar. Böylece bedensel kaslarının ve hareketlerinin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Anaokulları ile programlı olarak faaliyet gösteren ve 2015 yılında açılan merkezimiz büyük ilgi görüyor. 2018 yılında merkezden yararlanan okul sayısı 66 iken, bu okullardan toplam 3 bin 500 öğrencimiz sportif etkinliklere katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak için birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.