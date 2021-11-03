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Miniklere trafik eğitim semineri

Malatya’da jandarma görevlileri, miniklere trafik eğitim semineri verdiMalatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik görevlileri tarafından, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi’nde bulunan Ay Yıldız Anaokulu’nda eğitim ve öğretim gören toplam 65 öğrenciye iki grup halinde trafik eğitim semineri verildi.

Malatya'da jandarma görevlileri, miniklere trafik eğitim semineri verdi


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik görevlileri tarafından, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi'nde bulunan Ay Yıldız Anaokulu'nda eğitim ve öğretim gören toplam 65 öğrenciye iki grup halinde trafik eğitim semineri verildi.


Minik öğrencilerin sorularını da cevaplandıran jandarma görevlileri, öğrencilere hediyeler de verdi.

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